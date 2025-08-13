Во дворах Московской области отремонтировали порядка 8 тыс. урн

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

С начала 2025 года во дворах и общественных местах Подмосковья отремонтировали около 8 тыс. урн. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольший объем работ провели в Балашихе (575 урн), Раменском округе (418 урн) и Серпухове (408 урн). Инспекторы ведомства следят за устранением дефектов в рамках регулярных обходов территорий, уточнили в сообщении.

Жителям напомнили, что сообщить о проблемах с урнами во дворах жилых домов можно в управляющую организацию, на городской территории — в МБУ.

