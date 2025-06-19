Вокалисты из Химок приняли участие в международном конкурсе-фестивале «Мы вместе»

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Вокалисты из Химок, ученики отдела эстрадного пения Центральной детской школы искусств, вошли в число призеров международного конкурса-фестиваля «Мы вместе», который прошел в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

«Наши вокалисты приняли участие в конкурсной программе как сольно, так и в составе ансамблей. Все выступления сопровождались аплодисментами, а после — теплыми отзывами от профессионального жюри конкурса», — рассказала директор ЦДШИ, депутат Инна Монастырская.

Церемонию награждения провели в рамках гала-концерта, химкинским участникам удалось завоевать награды во всех ступенях пьедестала. В общей сложности они получили 36 дипломов. Среди лауреатов I степени оказались ансамбли «Мечтатели» (преподаватель Юлия Улиханян) и «Карусель» (преподаватель Наталья Барбашова), Елизавета Анашина (преподаватель Наталья Барбашова), Кира Черепанова (преподаватель Людмила Алиева) и другие.

В пресс-службе добавили, что 20 августа в Химках стартует дополнительный набор в детские школы искусств на новый учебный год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.