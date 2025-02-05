Волонтеры из Подмосковья отправились в Анапу для очистки берегов от мазута

Более 80 подмосковных волонтеров отправились в Анапу для очистки побережья Черного моря от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«На помощь в Анапу отправилась первая группа волонтеров Подмосковья, это 80 человек. Они вместе с другими добровольцами будут ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации в Черном море. Продлится экомиссия наших активистов до 15 февраля», — уточнила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В общей сложности последствия ликвидируют около 5 тыс. человек и свыше 600 единиц техники. Волонтеры очищают песок, камни и всю прилегающую территорию.

«Каждый из нас может сделать что-то значимое, и я горжусь тем, что являюсь частью команды, которая объединяет усилия для очистки побережья», — поделилась одна из активисток движения «Волонтеры Подмосковья» Анна Тишкина из Химок.

Напомним, что в Подмосковье волонтеры могут получить поддержку за счет бюджетных средств при страховании жизни или здоровья или при возмещении таких расходов. Размер выплаты в области составляет до 250 тыс. руб. при возникновении страхового случая на территории региона. Подробности у других мерах поддержки здесь.

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