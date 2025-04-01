Волонтеры провели в Подольске акцию «Стоп-микс»

«Цель акции: профилактика употребления психоактивных веществ среди молодежи и пропаганда здорового образа жизни», — говорится в сообщении администрации.

В ходе мероприятия активисты закрасили в микрорайонах Подольска рекламные надписи о продаже наркотиков и психотропных веществ.

В Подмосковье волонтеры могут рассчитывать на различные меры социальной поддержки. К примеру, они имеют право на обеспечение питанием, форменной и спецодеждой, оборудованием, средствами индивидуальной защиты, помещением во временное пользование. Предусмотрена выплата компенсации, если волонтеру был причинен вред жизни или здоровью при участии в ликвидации ЧС, профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, оказании помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, катастроф. Кроме того, можно получить поддержку за счет бюджетных средств при страховании жизни или здоровья или при возмещении таких расходов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил развитие Подольска с главой округа Григорием Артамоновым.