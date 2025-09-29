Воспитатель из Щелково стала лауреатом Всероссийского профессионального конкурса

Воспитатель Екатерина Петрова из гимназии №2 Щелково стала одним из лауреатов Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

В рамках первого тура финального этапа конкурса участникам нужно было провести групповые занятия с детьми и обсудить с их родителями наиболее актуальные вопросы. В итоге были определены 15 лауреатов. Второй тур пройдет сегодня в Подмосковье. Победителей наградят 3 октября в Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт областному форуму педагогов.