Врачам Подольска вручили награды за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией

В Подольске в рамках Международного дня «Врачи мира за мир» вручили награды медикам, которые внесли вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

До этого подольским педагогам вручили благодарственные письма Министерства образования Московской области.

Торжественная церемония награждения врачей прошла в Подольском выставочном зале. В ней приняли участие сотрудники больниц, которые с первых дней пандемии сражались за сохранение жизней пациентов.

В общей сложности награды — муниципальные и от Совета депутатов — получили 24 медика. Это сотрудники Подольской ОКБ, роддома, детской больницы и стоматологической поликлиники.

После награждения участникам представили документальный фильм, посвященный работе подольских врачей на пике пандемии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье активно развивается медицина, и врачи из других регионов страны могут приезжать сюда работать.