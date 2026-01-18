ВРИП главы Химок объехала места проведения крещенских купаний

ВРИП главы городского округа Химки Инна Федотова в преддверии Крещения объехала места, где будут оборудованы купели для купания, и проверила подготовку к празднику, состояние площадок, расчистку путей и парковок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В ночь с 18 на 19 января в округе будут работать семь мест для крещенских купаний, все они откроются в 22:00. Главной локацией станет «Арена Химки» в Старых Химках. Там установят мужскую, женскую и теплую купели, обустроят дорожки и раздевалки. Кроме того, для жителей будут доступны зона отдыха «Экоберег» в Левобережном, парк «Лукоморье» в Сходне, территории у храма Петра и Февронии в Подрезкове, возле храмов Рождества и Покрова в Луневском и у церкви Алексия Митрополита в Кутузовском, где также установят купели.

На площадках будут дежурить бригады скорой помощи, спасатели и волонтеры. Режим работы общественного транспорта в праздничную ночь продлен до 03:00 19 января.

