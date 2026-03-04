Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности стартовала в Подмосковье

В Подмосковье дали старт Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности, передает Министерство образования Московской области.

Мероприятие стартовало на базе Корпоративного университета развития образования. В открытии принял участие ректор учреждения Владимир Князев.

Акция будет проходить до 2 апреля. Для участия в ней нужно войти в личный кабинет на платформе «Учи.ру». В олимпиаде принимают участие школьники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах следует ввести занятия по цифровой грамотности для младшеклассников.