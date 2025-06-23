Выпускник из Дмитрова стал первым мультистобалльником Подмосковья

В Подмосковье определили первого мультистобалльника по итогам ЕГЭ. Им стал выпускник Дмитровской СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов Иван Аршинов, рассказали в Министерстве образования Московской области.

Как отметили в ведомстве, Иван набрал по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, биологии и химии — в общей сложности 300 баллов.

Иван — победитель и призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии и химии, призер олимпиады по медицине от Санкт-Петербургского госуниверситета. Молодой человек хочет стать врачом.

Сейчас в регионе определены 498 ребят, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ, а также 17 человек, которые сдали на 100 баллов два экзамена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе открылся Центр математического образования.