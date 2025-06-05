Выпускники из Подольска получили 100 баллов за ЕГЭ по химии и литературе

Девять выпускников из Подольска получили 100 баллов за ЕГЭ по химии и литературе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

Стобалльниками по химии стали ученики лицея № 23, гимназий № 7 и имени Подольских курсантов, школы № 32, по литературе — две выпускницы школ № 30 и 34.

«Эти достижения — не просто цифры, а показатель усердной работы и веры в себя. И, конечно, результат поддержки наставников и родных. Наши дети вновь доказывают, что будущее в надежных, талантливых руках. Гордимся каждым из них», — сказал глава городского округа Григорий Артамонов.

Отметим, что в общей сложности экзамен в округе сдают порядка 1,7 тыс. одиннадцатиклассников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.