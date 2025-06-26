Заключительное очное занятие участников проекта «Капитаны образования» прошло в Подмосковье

Очный этап проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья» завершился в регионе, сообщили в Министерстве образования Московской области.

Последнее очное занятие прошло 26 июня в Корпоративном университете развития образования. В его рамках участники изучили ключевые аспекты профессионального взаимодействия, в том числе развитие эмоционального интеллекта и методы эффективной коммуникации в команде.

Теперь участников ждет последняя часть программы — им предстоит разработать и защитить собственные проекты. По итогам проведут аттестацию в кадровый резерв Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании в Истре Центра математического образования.