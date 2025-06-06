Замглавы Подольска провел обход деревни Потапово

Заместитель главы городского округа Подольск Игорь Семенов провел обход деревни Потапово, он прошел в рамках еженедельного мониторинга территорий совместно с представителями территориального отдела. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

В ходе обхода участники осмотрели детскую площадку. В 2025 году там установили камеру видеонаблюдения «Безопасный регион» и отремонтировали качели. Замглавы округа проверил состояние игровых элементов и поручил обновить прорезиненное покрытие, а также привести в надлежащий вид информационный стенд. Вскоре специалисты приступят к устранению замечаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.