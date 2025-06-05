Замглавы Подольска провел обход микрорайона Центральный

Заместитель главы городского округа Подольск Вадим Буров провел обход микрорайона Центральный совместно с первым заместителем председателя горсовета Любовью Ушаневой, представителями территориального отдела и профильными специалистами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Выявленные замечания в основном относились к содержанию детских площадок. Так, специалистам поручили демонтировать опасные элементы и восстановить необходимые детали на территории игрового объекта вблизи домов 31/50, 35. Помимо этого, участники обхода указали на необходимость своевременности вывоза порубочных остатков и мусора с контейнерных площадок. Все дефекты уже передали в работу профильным специалистам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.