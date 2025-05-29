Замглавы Подольска провел обход территории микрорайона Климовск

Заместитель главы городского округа Подольск Владимир Шабалдас провел обход территории микрорайона Климовск совместно с представителями территориального отдела и профильными специалистами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Так, на улице Симферопольской, 25, участники проверили ход капитального ремонта дома и убедились в ликвидации подтопления подвала. Его уже устранили, рабочие вывозят строительный мусор. Там восстановили бетонное напольное покрытие, проложили новые трубы холодного и горячего водоснабжения, канализации, провели промывку жировиков и не только. В доме заменили центральное отопление в местах общего пользования и выполняют замену отопления в квартирах.

По итогам осмотра подвального помещения замглавы округа поручил профильным специалистам открыть люки системы водоотведения, устранить засоры и промыть трассу. Все замечания взяты в работу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.