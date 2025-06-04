Замглавы Подольска провела обход территории микрорайона Межшоссейный

Заместитель главы городского округа Подольск, исполнительный секретарь Подольского отделения партии «Единая Россия» Ольга Шашкова провела обход территории микрорайона Межшоссейный в рамках партийного проекта «Городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

В обходе также приняли участие председатель горсовета Алексей Никулин, представители территориального отдела и профильные специалисты. Они оценили результат покоса травы, содержание контейнерных площадок. В ходе мониторинга представителям управляющей организации поручили покрасить скамейки вблизи дома 14 на улице Большой Серпуховской, починить игровые элементы детского игрового комплекса возле дома.

Кроме того, им предстоит закрепить урну и покрасить информационный стенд, а также удалить граффити и не только. Отметим, что такие обходы проводятся на регулярной основе в соответствии с планом мероприятий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.