Занятия в рамках проекта «Разговоры о важном» прошли в школах Подмосковья

В школах Подмосковья прошли занятия в рамках проекта «Разговоры о важном». Уроки были посвящены цифровой и телефонной безопасности, рассказали в Министерстве образования Московской области.

Так, ребятам рассказали, как защитить персональные данные в сети, распознавать фейковую информацию, выявлять мошенников и противодействовать дропперству и фишингу.

До этого в области провели вебинар для родителей, который также был посвящен теме безопасности детей в сети. В планах — провести опрос среди родителей через советников по воспитанию, чтобы оценить уровень осведомленности о цифровой безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников региона с началом нового учебного года.