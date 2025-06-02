Заседание комиссии по мобилизации доходов организовали в Химках

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках прошло заседание 10-й в 2025 году комиссии по мобилизации доходов, на него пригласили 15 арендаторов и 44 налогоплательщика, у которых есть задолженность в консолидированный бюджет Подмосковья на общую сумму 179 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.

Согласно предварительным итогам заседаний, в мае должники погасили задолженность по налогам на сумму 61 млн рублей. По итогам проведенных заседаний за четыре месяца удалось погасить задолженность на сумму 474 млн рублей, в том числе 168 млн рублей в бюджет Химок.

В пресс-службе подчеркнули, что комиссия внимательно изучает все случаи. С предпринимателями округа ведут индивидуальную работу и предлагают различные варианты решения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.