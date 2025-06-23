Заседание комиссии по мобилизации доходов организовали в подмосковных Химках

В Химках прошло заседание 11-й в 2025 году комиссии по мобилизации доходов, на него пригласили 12 арендаторов и 45 налогоплательщиков, которые имеют задолженность в консолидированный бюджет Подмосковья на общую сумму 112,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.

Согласно предварительным итогам, к середине июня должники погасили задолженность на сумму 58 млн рублей. В общей сложности по итогам заседаний за пять месяцев этого года должники погасили задолженность на сумму 533 млн рублей в консолидированный бюджет региона, в том числе 192,4 млн рублей — в бюджет муниципалитета.

В пресс-службе подчеркнули, что комиссия внимательно изучает все случаи и проводит индивидуальную работу с предпринимателями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.