Заседание Родительского комитета Подмосковья прошло в Российском университете кооперации. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве образования Московской области.

В рамках заседания обсуждались вопросы организации образовательных и просветительских инициатив для родителей, трудового воспитания и профориентации в школах, поддержки педагогов и наставников.

Также участники приняли решение о создании оргкомитета и состава жюри регионального этапа конкурса «Секреты дружного класса. Родители первых».

Кроме того, было принято решение о проведении семинара для участников грантового конкурса инициатив родительских сообществ.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поручил закрыть вопрос с дефицитом учителей в школах.