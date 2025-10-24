Жителей Химок пригласили принять участие в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»
Фото: [Администрация г.о. Химки]
Жители Химок могут подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» и поделиться лучшими практиками управления многоквартирными домами, сделать это можно до 15 ноября на сайте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Конкурс пройдет в пяти номинациях: Лучший двор, Лучший подъезд, Самый дружный дом, Самый энергоэффективный дом и «Молодые руки района». В пресс-службе отметили, что в 2023 году жители дома № 8 по улице Горшина в Химках стали победителями в номинации «Лучший подъезд».
Мероприятие проводят партия «Единая Россия» и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.
