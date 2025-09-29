Жителей Химок пригласили решить, какими будут скверы «Юность» и «Юбилейный»

Во вторник, 30 сентября, в 18:00 в Химках на улице Кирова, вл. 24, в пресс-центр стадиона «Арена Химки» пройдет первый этап семинара соучаствующего проектирования благоустройства скверов «Юность» и «Юбилейный». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Встречу посетят местные жители, сотрудники Дирекции парков, представители администрации и профильных служб, а также депутаты «Единой России». Они обсудят обратную связь граждан и их пожелания по вопросу благоустройства территорий.

«На встрече вы сможете рассказать о том, что важно именно для вас, обсудить наболевшие вопросы и предложить свои идеи по улучшению инфраструктуры этих общественных пространств», – добавили в сообщении.

