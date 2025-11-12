Жителей и гостей Химок пригласили на концерт народной песни

Фото: [Администрация г. о. Химки]

Жители и гости Химок могут посетить концерт народной песни в Доме культуры «Контакт», который состоится в субботу, 15 ноября в 15:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В программу мероприятия войдет творческий репертуар коллектива ДК «Родные напевы», вход свободный.

«На концерте вы услышите народное творчество: от раздольных хороводов до пронзительных лирических напевов. Каждая мелодия станет свидетельством несокрушимой силы народного духа», – подчеркнула директор ДК «Контакт» Алина Шалимова.

*Возрастное ограничение 0+

