Жителей и гостей Химок пригласили на концерт народной песни
Жителей Химок пригласили на концерт народной песни
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Жители и гости Химок могут посетить концерт народной песни в Доме культуры «Контакт», который состоится в субботу, 15 ноября в 15:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.
В программу мероприятия войдет творческий репертуар коллектива ДК «Родные напевы», вход свободный.
«На концерте вы услышите народное творчество: от раздольных хороводов до пронзительных лирических напевов. Каждая мелодия станет свидетельством несокрушимой силы народного духа», – подчеркнула директор ДК «Контакт» Алина Шалимова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
*Возрастное ограничение 0+