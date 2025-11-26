Жителей и гостей Химок пригласили на праздничный концерт ко Дню матери
Праздничный концерт ко Дню матери пройдет в Химках
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках в Доме культуры (ДК) «Контакт» отметят День матери, для жителей и гостей округа в преддверии праздника подготовят праздничный концерт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Дорогие мамочки, бабушки и все те, кто хочет весело провести вечер пятницы – приглашаем вас в наш ДК. На сцене для вас будет представлен праздничный концерт «За все тебя благодарю». В программе – песни в исполнении наших творческих коллективов», – рассказала директор ДК «Контакт» Алина Шалимова.
Мероприятие состоится в пятницу, 28 ноября, в 17:00 по адресу: ул. Молодежная, д. 20 (ДК «Контакт»). Вход свободный.
*Возрастное ограничение 0+