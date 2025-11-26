Жителей и гостей Химок пригласили на праздничный концерт ко Дню матери

«Дорогие мамочки, бабушки и все те, кто хочет весело провести вечер пятницы – приглашаем вас в наш ДК. На сцене для вас будет представлен праздничный концерт «За все тебя благодарю». В программе – песни в исполнении наших творческих коллективов», – рассказала директор ДК «Контакт» Алина Шалимова.