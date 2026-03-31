Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе «Молодой правозащитник Московской области»

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской пригласили жителей региона принять участие в конкурсе «Молодой правозащитник Московской области».

Конкурс проводится в третий раз. Его цель — поддержать и развить молодежные инициативы в сфере правозащиты, а также привлечь молодежь к участию в общественной жизни региона.

Принять участие могут жители региона в возрасте от 16 до 35 лет, которые реализуют проекты и инициативы в сфере защиты прав и свобод человека. Заявку нужно отправить на электронную почту: molsovetmo@yandex.ru до 31 августа. Положение конкурса представлено на сайте омбудсмена Подмосковья.

«Победители прошлых лет доказали, насколько важной и востребованной может быть такая деятельность, и их работа получила заслуженную оценку. Рада отметить, что с каждым годом интерес к конкурсу только возрастает», — сказала Фаевская.

