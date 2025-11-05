Жители Химок могут принять участие в конкурсе «Я говорю»
Жители Химок примут участие в конкурсе «Я говорю»
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках стартовал набор участников на II поэтический конкурс «Я говорю», в рамках него желающие смогут встретиться с единомышленниками и получить признание профессионалов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.
Участников разделят на две возрастные категории: от 3 до 17 лет (с тремя подкатегориями) и старше 18 лет. Им будут доступны номинации «Слова о Родине», «Слова о Подвигах» и «Слова о Любви». Комиссия и жюри будут состоять из ведущих деятелей культуры и искусства.
Отправить анкеты для участия можно на почту khimki-mk@mail.ru с видеозаписью своего выступления (до 5 минут). Торжественный гала‑финал состоится 19 декабря, в рамках него выступят лучшие чтецы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
*Возрастное ограничение 0+