Жители Химок могут принять участие в конкурсе «Я говорю»

В Химках стартовал набор участников на II поэтический конкурс «Я говорю», в рамках него желающие смогут встретиться с единомышленниками и получить признание профессионалов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.

Участников разделят на две возрастные категории: от 3 до 17 лет (с тремя подкатегориями) и старше 18 лет. Им будут доступны номинации «Слова о Родине», «Слова о Подвигах» и «Слова о Любви». Комиссия и жюри будут состоять из ведущих деятелей культуры и искусства.

Отправить анкеты для участия можно на почту khimki-mk@mail.ru с видеозаписью своего выступления (до 5 минут). Торжественный гала‑финал состоится 19 декабря, в рамках него выступят лучшие чтецы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+