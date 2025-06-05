Жители Химок отметили 226-летие со дня рождения Александра Пушкина

В Химках отметили 226-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина, в округе организовали серию познавательных мероприятий, приуроченных к этой дате. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Так, в Доме культуры «Контакт» провели литературный вечер. Гостей ждали выступления воспитанников театра-студии ДК «Страна развлечений», патриотическая лекция, выступление члена общественной палаты Сергей Вересняк. Встреча прошла под лозунгом «Успех V единстве поколений».

«Александр Сергеевич Пушкин — выдающийся русский поэт, драматург и прозаик. Он был настоящим гением литературы и написал множество произведений, прославивших нашу страну», — подчеркнула директор ДК «Контакт», общественница Алина Шалимова.

Общественница Ольга Игнатьева отметила, что патриотическая программа, которую реализуют в Химках, призвана «сохранить и увековечить память о великих делах предков и героев нашего времени».

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.