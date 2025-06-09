Жители Химок отметили 226-летие со дня рождения Пушкина

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках организовали цикл патриотических мероприятий, приуроченных к 226-летию со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина, одно из них состоялось в городской библиотеке № 3. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Мероприятие провели в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Посетителей ждала лекция о биографии русского писателя. С приветственным словом перед ними выступила депутат Юлия Ишкова.

«В этом году мы отмечаем 226-летие со дня рождения классика мировой литературы, нашего соотечественника — Александра Сергеевича Пушкина. Он внес огромный вклад в развитие культуры нашей страны. Символично, что именно в его день рождения в России отмечают еще День русского языка», — подчеркнула депутат.

Заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев отметил, что такие мероприятия помогают сохранять память о «великих делах предков и героях нашего времени».

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.