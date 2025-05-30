Жители Химок отметили День пограничника

В Химках ко Дню пограничника организовали ряд патриотических мероприятий, включая урок мужества, который прошел в школе № 30, и литературный вечер на малой сцене театра «Наш дом». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Участниками встреч стали приглашенные спикеры, жители, а также депутат Химок Татьяна Кавторева и лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк. В ходе тематического урока для них организовали экскурсию по музею, в рамках которой рассказали о Дне пограничника.

«День пограничника — это не только дань уважения защитникам границ, но и праздник единства поколений, когда опыт и мудрость старших служат опорой для молодежи, готовой продолжать славные традиции и защищать Родину», — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Общественник Егор Ченюк подчеркнул, что подобные мероприятия позволяют напомнить о ценностях, которые нужно «беречь и передавать из поколения в поколение».

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.