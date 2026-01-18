Жители Химок отметили юбилей заслуженного деятеля искусств Евгении Засимовой

В Химках в Московском государственном институте культуры отметили творческий юбилей Евгении Засимовой — заведующей кафедрой сольного народного пения, заслуженного деятеля искусств России, для посетителей исполнили редкие региональные композиции и всенародно известные хиты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

В программе приняли участие фольклорный ансамбль «Карагод», студенты кафедры сольного народного пения и преподаватели. Зрителям представили фрагменты литературно-музыкальных композиций по повести А. С. Пушкина «Метель» и по поэме А. Твардовского «Василий Теркин».

Евгения Засимова начала свою карьеру в МГИК сразу после окончания Российской академии музыки имени Гнесиных в 1971 году. В сообщении уточнили, что она внесла большой вклад в подготовку кадров народного направления.

«Она мой любимейший педагог, великий наставник и человек с большой буквы. Она нас научила не только петь, но и проповедовать своим голосом и прославлять нашу многонациональную великую Россию», — отметил старший преподаватель кафедры сольного народного пения МГИК, обладатель премии «Национальное достояние России» Николай Бурьяновский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.