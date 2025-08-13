Жители Химок отметили Всероссийский день физкультурника

В Лунево в подмосковных Химках прошло спортивное мероприятие «Наш выбор — спорт!», посвященное Всероссийскому дню физкультурника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Для участников подготовили детскую велогонку, перетягивание каната, армрестлинг, игру в городки и открытые занятия по оздоровительному цигуну и йоге и многое другое.

«На спортивном празднике каждый мог выбрать себе занятие по душе. Организаторы постарались, чтобы каждый житель почувствовал себя частью большой спортивной семьи», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

