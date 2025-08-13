Жители Химок почтили память советского комментатора Синявского
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках жители почтили память советского спортивного журналиста и комментатора Вадима Синявского, который первым в стране создал телевизионный футбольный репортаж, 11 августа исполнилось 119 лет со Дня его рождения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
Мероприятие состоялось в лицее №21, его посетили педагоги, юные спортсмены и ученики.
«Истории таких людей помогают воспитывать характер, формировать уважение к труду и спортивному наследию страны», –отметил депутат Руслан Шаипов.
