Жители Химок почтили память советского комментатора Синявского

В Химках жители почтили память советского спортивного журналиста и комментатора Вадима Синявского, который первым в стране создал телевизионный футбольный репортаж, 11 августа исполнилось 119 лет со Дня его рождения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.