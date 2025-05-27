Жители Химок посетили лекцию о подвиге разведчицы Анны Морозовой

В Химках в городской библиотеке № 3 прошло патриотическое мероприятие, приуроченное к 104-летию со дня рождения советской разведчицы Анны Морозовой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.

В рамках лекции жителям рассказали о подвигах и героизме разведчицы, в качестве спикеров выступили общественница Ольга Игнатьева и депутат Юлия Ишкова.

«История Морозовой — напоминание о той страшной войне и тех героях, которые ценой своей жизни отстояли свободу и независимость нашей страны. Память о ней живет в сердцах людей, и ее имя навсегда вписано в историю Великой Отечественной войны», — подчеркнула Ишкова.

Мероприятие прошло в рамках патриотической программы под лозунгом «Успех V единстве поколений». Депутат Галина Болотова уточнила, что она позволяет сохранить и увековечить память о великих делах предков и героях нашего времени. Заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев добавил, что почти за год реализации программы в Химках провели более 1 тыс. историко-патриотических активностей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.