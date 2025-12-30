Жители Химок посетили новогодний интерактивный спектакль

В преддверии Нового года в Химках на сцене многофункционального социального комплекса «Восход» состоялась премьера интерактивного спектакля «Снеговик-почтовик». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Главными зрителями спектакля стали дети из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Они также стали участниками мероприятия — помогали Снеговику доставить письма Деду Морозу, разгадывали головоломки и не только. Каждому ребенку вручили сладкий новогодний подарок и набор для творчества.

