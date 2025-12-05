Жители Химок посетили памятную акцию, приуроченную ко Дню неизвестного солдата

У мемориала «Братская могила советских воинов» в деревне Большаково городского округа Химки прошла церемония возложения цветов в честь Дня неизвестного солдата. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский напомнил, что в Химках к памятной дате организовали культурные встречи и экскурсии для школьников, чтобы сохранять память о героях и укреплять связь между жителями разных возрастов. Мероприятие посетили жители округа, школьники и представители общественных организаций.

«У нас есть добрая традиция собираться вместе с жителями Большаково, Николо-Черкизово, Брехово и Юрлово. Мы приходим сюда в дни воинской славы, чтобы возложить цветы и вспомнить тех, кто защищал нашу страну», — сказал депутат Химок Алексей Федоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.