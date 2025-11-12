Жители Химок посетили презентацию гербов разных народов России

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках в выставочном комплексе «Артишок» прошла презентация гербов разных народов России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Участникам рассказали, как современная геральдика отражает традиции и духовные ценности разных регионов. Мероприятие прошло в рамках проекта «Мир и согласие», в задачи которого входит укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России.

