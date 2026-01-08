Жители Химок посетили Рождественские гуляния

Жители и гости Химок отметили Рождество, праздничные мероприятия прошли в трех городских парках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Так, в парке Толстого прошла программа «Рождественские узоры» с театрализованной постановкой, детской анимационной программой, интерактивными площадками в выставочном комплексе «Артишок» и ярмаркой. К празднованию присоединился депутат Химок Валентин Герасимов.

В парках имени А. Величко и «Дубки» для гостей подготовили хороводы и эстафеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.