Жители Химок посетили семейный спортивный праздник «Сергиевские игры»

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках прошел семейный спортивный праздник «Сергиевские игры», в котором приняли участие прихожане храма Богоявления Господня — всего более 130 химчан разных возрастов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.

Жителей ждали несколько видов испытаний из комплекса ГТО: бег на дистанцию 30 м, приседания, отжимания и подтягивания на перекладине.

«Эти соревнования духовно объединяют людей из разных приходов, создавая живое и деятельное церковное сообщество. Также это прекрасная возможность для семей и молодежи провести время с пользой для души и тела», — отметил пономарь храма Богоявления Господня и координатор общественного движения «Сорок Сороков» Сергей Суворов.

Для участников также подготовили напитки и сладости. Лучшие спортсмены получили возможность представить химкинское благочиние на финальных епархиальных «Сергиевских играх» в Сергиевом Посаде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.