Жители Химок посетили вечер песен под гитару

В Химках в «Умной библиотеке» для жителей провели вечер песен под гитару «Роман с романсом», в рамках которого команда музыкантов «Гитара по кругу» исполнила известные романсы и произведения мировой классики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Роман с романсом у каждого свой. И сегодня мы хотим подарить ощущение вот именно этой музыкальной завораживающей глубины и переживаний романса», — поделилась руководитель химкинского клуба «Гитара по кругу» Эльвира Матвеева.

В сообщении уточнили, что подобные мероприятия проводятся в «Умной библиотеке» на регулярной основе. Следить за анонсами можно здесь.

