Жители Химок посетили вечер песен под гитару
Вечер песен под гитару провели для жителей Химок
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках в «Умной библиотеке» для жителей провели вечер песен под гитару «Роман с романсом», в рамках которого команда музыкантов «Гитара по кругу» исполнила известные романсы и произведения мировой классики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
«Роман с романсом у каждого свой. И сегодня мы хотим подарить ощущение вот именно этой музыкальной завораживающей глубины и переживаний романса», — поделилась руководитель химкинского клуба «Гитара по кругу» Эльвира Матвеева.
В сообщении уточнили, что подобные мероприятия проводятся в «Умной библиотеке» на регулярной основе. Следить за анонсами можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.