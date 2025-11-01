Жители Химок смогут написать большой этнографический диктант

Жители Химок смогут присоединиться к Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант — 2025» и проверить себя на знание культуры и традиций народов России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Его можно написать в субботу, 1 ноября, в здании тридцать первой школы по адресу: улица Родионова, дом 3, строение 1. Участникам нужно будет ответить на 30 тестовых вопросов за 45 минут, максимальная сумма баллов — 100. После прохождения диктанта каждому вручат сертификат.

Мероприятие начнется в 14:00, вход свободный. До 8 ноября жители также смогут ответить на вопросы онлайн по ссылке.

«Знать историю и культуру народов России — значит по-настоящему понимать и любить свою страну. Большой этнографический диктант дает нам всем эту прекрасную возможность», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

