Жители Химок смогут отправиться в мини-путешествие «Рукотворная география: Канал имени Москвы»
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В воскресенье, 21 сентября, жители Химок смогут отправиться в мини-путешествие – НЕурок географии «Рукотворная география: Канал имени Москвы», мероприятие пройдет в парке Толстого у выставочного комплекса «Артишок». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Организатором мероприятия выступает молодежный клуб Русского географического общества «Дикие тропы». Гости услышат лекцию о Канале имени Москвы, смогут попробовать себя в роли инженеров, научиться пользоваться буссолями и проектировать схемы для каналов, получат советы по оказанию первой помощи в разных ситуациях и не только. Узнать подробнее о мероприятии можно здесь.
*Возрастное ограничение 0+