Жители Химок смогут посетить открытый урок о советском хоккеисте и тренере Викторе Тихонове

В среду, 4 июня, в Химках на базе школы №29 проведут открытый урок, посвященный советскому хоккеисту и тренеру Виктору Васильевичу Тихонову, посетителям расскажут о его биографии, спортивном и тренерском пути и не только. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

«Участники услышат рассказ о том, как Виктор Тихонов сформировал одну из сильнейших хоккейных школ в мире и воспитал множество чемпионов, чьи имена вошли в историю мирового спорта. Кроме спортивных достижений, Виктор Васильевич сыграл важную роль в формировании патриотического сознания у молодежи», – рассказала директор школы №29, депутат Наталья Каныгина.

Депутат Ирина Спирина подчеркнула, что такие мероприятия позволяют воспитывать у подрастающего поколения уважение к истории и героям страны. Лекция пройдет в рамках патриотической программы, которая реализуется в Химках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

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