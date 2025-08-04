Жители Химок смогут посетить выездную администрацию в Луневском

В среду, 6 августа, в территориальном управлении Луневское в Химках организуют выездную администрацию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.

В рамках встречи жители Химок смогут получить консультацию и обратиться к представителям управлений и городских служб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), социального обеспечения, здравоохранения, безопасности, предпринимательства. Они также смогут предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзыв онлайн. Мероприятие пройдет с 18:00 до 20:00 по адресу: поселок Лунево, дом № 26.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.