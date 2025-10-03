Жители Химок смогут посетить выставку «Земные небеса. Протофлексы»

«Работы Александра Белугина являются настоящими произведениями искусства и хранятся в Эрмитаже, а также в музеях, галереях и частных коллекциях по всему миру. Экспозиция позволит посетителям окунуться в мир тайн и загадок художника», – добавили в сообщении.