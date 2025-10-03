Жители Химок смогут посетить выставку «Земные небеса. Протофлексы»
Выставка «Земные небеса. Протофлексы» пройдет в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В субботу, 4 октября, в Химках в выставочном комплексе «Артишок» откроется персональная выставка художника Александра Белугина «Земные небеса. Протофлексы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
Посетителям представят 19 картин, где автор пытается ответить на вечные вопросы бытия. Увидеть их можно будет до 9 ноября, вход на выставку свободный.
«Работы Александра Белугина являются настоящими произведениями искусства и хранятся в Эрмитаже, а также в музеях, галереях и частных коллекциях по всему миру. Экспозиция позволит посетителям окунуться в мир тайн и загадок художника», – добавили в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.
*Возрастное ограничение 0+