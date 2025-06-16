Жители Химок смогут принять участие в конкурсе молодежных проектов

Жители Химок смогут принять участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Росмолодежь. Гранты: Микрогранты», который проводится ежегодно по поручению Правительства России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Для участия им предстоит подготовить проекты, связанные с развитием молодежного туризма, популяризацией спорта, сохранением исторической памяти страны и не только.

Участниками могут стать граждане Российской Федерации, а также граждане, постоянно проживающие в Донецкой и Луганской Народных Республиках, — в возрасте от 14 до 35 лет, им нужно подготовить видеоролик-презентацию и рассказать о своем проекте. Узнать другие подробности можно здесь.

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