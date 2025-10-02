Жители Химок смогут принять участие в Кубке по настольному теннису

В субботу, 11 октября, в центре ракеточных видов спорта Space состоится Кубок Химок по настольному теннису, в нем смогут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Турнир пройдет в нескольких возрастных категориях, спортсменов ждут три одиночные игры и одна парная — от каждой команды по два человека. Сумма рейтинга на команду — около 1,8 тыс. очков по системе RTTF. Отправить заявку для участия можно на почту karpov.d@rgau-msha.ru до 9 октября.

* Возрастное ограничение 6+