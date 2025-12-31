Жители Химок смогут принять участие в Вечерней рождественской лыжной гонке

В среду, 7 января, в Химках на стадионе «Лунево» (рядом с Гаражной улицей) пройдет XVI Вечерняя рождественская лыжная гонка, выдача стартовых номеров будет проходить с 14:30 до 15:30. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Участниками могут стать дети любого возраста, родители, выпускники, друзья и соседи любого уровня подготовки. В сообщении подчеркнули, что мероприятие поможет сбросить праздничные калории, активно провести день, а также укрепить здоровье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+