Жители Химок увидят спектакль и документальный фильм Никиты Михалкова

В среду, 1 октября, в театре «Наш дом» в Химках пройдет Всероссийский спецпроект Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова, фестиваль одного дня получил название «Русские классики. К 165-летию А. П. Чехова. Метаморфозы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Посетители смогут познакомиться с творчеством Чехова, попробовать себя в актерской профессии, увидеть спектакль Академии Н. С. Михалкова, посетить лекцию о великом писателе «Врут все: воспоминания об А. П. Чехове и метаморфозы современности», а также показ документального фильма «А. П. Чехов. Писатель на все времена». Кроме того, для них организуют биографическую выставку «Чехов. Линия жизни», спектакль «Метаморфозы. Святая простота» в постановке Никиты Михалкова и не только.

