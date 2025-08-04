Жители Химок возложили цветы к памятнику в Подрезково в честь Дня ВДВ
Возложение цветов к памятнику в Подрезково прошло в Химках в День ВДВ
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В микрорайоне Подрезково в Химках в честь Дня воздушно-десантных войск прошла патриотическая встреча, она состоялось у памятного камня, который установлен в честь десантника и героя-интернационалиста Игоря Жаринова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
Участниками встречи стали воины-интернационалисты, представители «Боевого братства» и местные жители, они возложили цветы в честь праздника.
«Такие мероприятия важны не только для тех, кто носил форму. Они напоминают каждому, что память о земляках — это часть нашей общей ответственности», — отметил депутат от Химок Алексей Федоров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.