Жители Химок возложили цветы к памятнику в Подрезково в честь Дня ВДВ

В микрорайоне Подрезково в Химках в честь Дня воздушно-десантных войск прошла патриотическая встреча, она состоялось у памятного камня, который установлен в честь десантника и героя-интернационалиста Игоря Жаринова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.