Жители и гости Химок посетили ледовое шоу «Щелкунчик» от Татьяны Навки и Петра Чернышева

Жители и гости Химок смогли посетить ледовое шоу «Щелкунчик» под художественным руководством звезд фигурного катания Татьяны Навки и Петра Чернышева, которое прошло на Театральном катке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

«Именитые фигуристы, режиссеры-постановщики подарили химчанам настоящее новогоднее чудо! Это хорошее завершение праздничных выходных», — отметила глава городского округа Химки Елена Землякова.

Городской округ стал одним из первых в Московской области, где показали постановку. Для удобства зрителей была организована и онлайн-трансляция, она доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.