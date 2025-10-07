Жители и гости Химок смогут посетить две новые выставки

Фото: [Администрация Химки г.о.]

В Химках в выставочном комплексе «Артишок» открылись две новые экспозиции — персональные выставки Александра Белугина «Земные небеса. Протофлексы» и Бориса Хромова «Бояре, а мы к вам пришли…». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого  подчеркнул  важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Художник Александр Белугин, основатель графического стиля «русское укие» и живописного стиля «протофлексы», представил результат 10-летнего художественного исследования. На второй выставке представлена серия работ с образами девушек в кокошниках.

«Форма кокошника позволяет задать любое цветовое решение и получить неповторимый образ русской женщины. Когда они смотрят, то словно оживают, трудно пройти мимо. Поневоле обернешься и всмотришься в их глаза, лица, головной убор», — поделился автор.

Выставки будут работать до 9 ноября, вход свободный.

*Возрастное ограничение 0+

