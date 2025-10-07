Жители и гости Химок смогут посетить две новые выставки

В Химках в выставочном комплексе «Артишок» открылись две новые экспозиции — персональные выставки Александра Белугина «Земные небеса. Протофлексы» и Бориса Хромова «Бояре, а мы к вам пришли…». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.